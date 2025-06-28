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Jorge Jesus'un yeni adresi belli oluyor!

Jorge Jesus'un yeni adresi belli oluyor!

28.06.2025 20:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Jorge Jesus'un yeni adresi belli oluyor!

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Hilal ile yollarını ayıran Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un yeni takımı ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Suudi Arabistan futbolunda dengeleri değiştirecek bir hamle daha geldi.

Önceki aylarda Al Hilal ile yollarını ayıran Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Jorge Jesus, Al Nassr ile teknik direktörlük için anlaşmaya vardı. Yeniden Suudi Arabistan'a dönen tecrübeli teknik direktörün kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

CRISTIANO RONALDO ONAYLADI

Öte yandan Portekizli çalıştırıcının göreve gelmesinde, Al Nassr'ın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun da onayının etkili olduğu belirtildi.

Jorge Jesus, daha önce Al Hilal ile önemli başarılara imza atmış ve bölgedeki futbol kültürüne olan hakimiyetiyle dikkat çekmişti.

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