Jose Mourinho devreye girdi: Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi!

Fenerbahçe, Jhon Duran transferinde son aşamaya geldi.

Sky Almanya'dan Florian Plettenberg'in haberine göre; Jhon Duran, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve sportif direktör Devin Özek ile yaptığı görüşmelerin ardından Fenerbahçe'ye transfer olmaya ikna oldu.

AL NASSR İLE ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe, Jhon Duran transferi konusunda kulübü Al Nassr ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Duran'ın kiralık transferi konusunda kesin anlaşmaya vardı. Suudi kulübü, Duran'ın Fenerbahçe'ye evet demesi durumunda ayrılığı resmen onaylayacak.

1 YILLIK MALİYETİ

Fenerbahçe'nin, Jhon Duran için oyuncuya 15 milyon Euro maaş, kiralama ve menajer ücretleri için de 5 milyon Euro civarı bir bedel ödeyeceği ileri sürüldü.

Forvet arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı ikna etmek için her yola başvuruluyor. Kolombiya'ya giden Futbol Direktörü Devin Özek, yüz yüze görüşüp, yeni sezondaki projeyi ve genç futbolcunun bu projedeki önemini anlattı.

Teknik Direktör Jose Mourinho da Kolombiyalı oyuncuyla telefonla diyalog kurdu. Sarı-lacivertliler, Jhon Duran transferini forma lansmanına yetiştirmeyi hedefliyor.

İKNA OLDU

Sky Sport DE'nin haberine göre Fenerbahçe, Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor. Devin Özek'in Kolombiya'da genç futbolcuyu ikna ettiği öne sürülürken Duran'ın sarı-lacivertli ekibin şartlarını kabul ettiği ifade edildi.

Al Nassr'ın 21 yaşındaki golcüsü, Avrupa'ya dönüp Fenerbahçe'ye imza atmaya oldukça açık.

47 MAÇTA 24 GOL

John Duran. Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 kez gol sevinci yaşadı.

Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon Euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.



