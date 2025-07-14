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Jorge Jesus'un yeni adresi resmen belli oldu!

Jorge Jesus'un yeni adresi resmen belli oldu!

14.07.2025 22:09:00
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Cumhuriyet Spor
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Jorge Jesus'un yeni adresi resmen belli oldu!

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Nassr, teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, Stefano Pioli sonrası yeni teknik direktörünü açıkladı.

Al Nassr, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Jesus, en son olarak Suudi ekiplerinden Al Hilal'de görev almıştı. Al Hilal ile geçen sezonu 75 puanla Al Ittihad'ın gerisinde ikinci sırada tamamladı.

ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekiz teknik direktör, Temmuz 2023'te Al Hilal'de göreve başlamıştı.

Al Hilal ile 2023-2024 sezonunda Suudi Arabistan Kupası, Pro Lig şampiyonluğu ve Suudi Arabistan Süper Kupası zaferi yaşayan Jorge Jesus, geçen sezon oynanan Süper Kupa finalinde Al Nassr'ı 4-1 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

İlgili Konular: #jorge jesus #al nassr #Suudi Arabistan Pro Lig

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