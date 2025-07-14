Jorge Jesus'un yeni adresi resmen belli oldu!

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, Stefano Pioli sonrası yeni teknik direktörünü açıkladı.

Al Nassr, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Jesus, en son olarak Suudi ekiplerinden Al Hilal'de görev almıştı. Al Hilal ile geçen sezonu 75 puanla Al Ittihad'ın gerisinde ikinci sırada tamamladı.

ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekiz teknik direktör, Temmuz 2023'te Al Hilal'de göreve başlamıştı.

Al Hilal ile 2023-2024 sezonunda Suudi Arabistan Kupası, Pro Lig şampiyonluğu ve Suudi Arabistan Süper Kupası zaferi yaşayan Jorge Jesus, geçen sezon oynanan Süper Kupa finalinde Al Nassr'ı 4-1 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.