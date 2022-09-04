Jorge Jesus'tan Maxi Gomez ve Batshuayi açıklaması!

04 Eylül 2022 Pazar, 09:31

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-0 kazanılan Kayserispor galibiyetini değerlendirdi.

Ülker Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jesus, "Bir kez daha harika bir maç çıkardık. İyi bir takıma karşı oynadık. Maçın büyük çoğunluğunda onları kalemize yaklaştırmadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yüksek tempoda baskılı bir oyun oynadık. Taraftarlarımız da bu galibiyette çok önemli bir oynadı" ifadelerini kullandı.

"BATSHUAYI BURAYA GELDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Transfer görüşmelerinde bulundukları Maxi Gomez'in Trabzonspor ile anlaşmasını ve Michy Batshuayi'yi kadrolarına dahil etmeleriyle ilgili bir soruyu Portekizli teknik adam, "Bu transfer için 3 opsiyon vardı. Biri Batshuayi, diğeri de Maxi Gomez'di. Başka bir oyuncu daha vardı. Başkanımıza önceliğimizin Batshuayi olduğunu söyledim. Maxi Gomez'in özelliklerinin Serdar Dursun ve Pedro'ya benzediğini düşünüyorum. Batshuayi buraya geldiği için çok mutluyum" şeklinde yanıtladı.

"LİGİN KALİTESİNE ŞAŞIRDIM"

Karşılaşmada ilk golün asistini yapan Willian Arao'nun performansını da değerlendiren Jorge Jesus, "Arao'yu kimse benden iyi tanımıyor. Onu çok iyi tanıyorum. Onun değerini biliyorum. Maç kaybedilince oyuncuların değeri düşebiliyor ama benim gözümde böyle olmuyor. Arao çok iyi bir maç çıkardı. Geçen hafta kaybettiğimiz mücadele, onun oyunu için referans kabul edilmemeli. Tüm maçlara bakarak oyuncularımı değerlendiriyorum." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'e ilişkin de görüşlerini aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Ligin kalitesini gördüğümde şaşırdım. Bireysel anlamda çok iyi futbolcu ve takım var. Her maç zor. Süper Lig'in taktik ve teknik seviyesi çok yüksek. Çok zor ve kaliteli bir lig olduğunu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.