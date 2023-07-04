Son Dakika: Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco oldu
Son dakika... Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol takımının yeni sportif direktörü olarak Portekizli yönetici Mario Branco ile anlaşıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, futbol takımının sportif direktörlük görevine Mario Branco'yu getirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda, Sportif Direktörlük görevine Mario Branco getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Mario Branco
MARIO BRANCO KİMDİR?
Fenerbahçe Spor Kulübü, Portekizli yönetici hakkında şu ifadeleri kullandı:
"19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede farklı kulüplerde görev yapan, futbola dair tüm süreçlerin içerisinde yer alarak önemli başarıların parçası olan Branco; futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip.
Kariyeri boyunca çalıştığı kulüplere değer katan, 6 dil bilen deneyimli spor adamı; aynı zamanda Profesyonel Spor Yönetimi diplomasına ve UEFA B Lisansına sahip.
Portekiz Futbol Federasyonu’nda da farklı görevler üstlenen, 2022-23 sezonunda Takımımızda Futbol Operasyonu Direktörü olarak göreve başlayan Mario Branco’nun yardımcılığına da yine kulübümüze Futbol Planlama Yöneticisi olarak hizmet eden, daha önce Futbol Akademimizde antrenör olarak görev almış olan Okan Özkan atanmıştır.
Sportif Direktörümüz Mario Branco ve ekibine başarılar dileriz.
Mario Branco’nun kariyeri:
Famalicao, Sportif Direktör, 2020
PAOK, Sportif Direktör, 2018
Hajduk Split, Sportif Direktör, 2016
Estoril, Sportif Direktör, 2012
Astra Ploiesti, Sportif Direktör, 2011
Leixoes, Sportif Direktör, 2009
Steaua Bükreş, Şef Scout, 2008
Zaglebie Lubin, Şef Scout, 2006
Wisla Krakow, Şef Scout, 2005
Pontevedra, Şef Scout, 2004"
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