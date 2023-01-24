Jorge Jesus'tan Ümraniyespor'a 'çiçekli' tepki

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 07:40

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 07:40

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Hangi Kredi Ümraniyespor cephesine kırgın olduğunu, verdikleri çiçeği maç sonu kulübeye bırakarak gösterdiği iddia edildi.

Hangi Kredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-lacivertli takımın deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus'a bir çiçek verdi. Ancak Portekizli teknik adam, maç sonu bu çiçeği yedek kulübesine bıraktı.

"DEDEYE SAHİP ÇIKALIM" TEPKİSİ Mİ?

Jorge Jesus'un; Ümraniyespor cephesinin "Dedeye sahip çıkalım" paylaşımının yanı sıra başkan Tarık Aksar'ın "Ortamı germek için bunları yapıyor. Önce gidip, Portekiz'in statlarını düzeltsin. Sonra Türkiye'ye ayar versin." sözlerine tepki olarak çiçeği kulübeye bıraktığı öne sürüldü.