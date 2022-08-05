Jorge Jesus'un takımda düşünmediği Serdar Dursun, Bundesliga'ya gitmek istiyor
Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Serdar Dursun, teknik direktör Jorge Jesus'un "Santrafor alacağız" sözleri üzerine kendine kulüp aramaya başladı. Deneyimli isim, Bundesliga takımlarından Union Berlin'le görüşecek.
Serdar Dursun'un Fenerbahçe serüveni sona erebilir. Sarı-lacivertlilerin Bundesliga 2 gol kralı olarak Darmstadt 98'den transfer ettiği Serdar Dursun, sarı-lacivertlilere veda ediyor.
Geride kalan sezonda gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin ligi ikinci sırada tamamlamasında rolü olan Serdar Dursun, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la birlikte gözden düştü. Portekizli çalıştırıcının kadroda düşünmediği deneyimli golcünün transferine kesin gözüyle bakılıyor.
Akşam'ın haberine göre, moralsiz halleriyle dikkat çeken Serdar Dursun'a son olarak Bundesliga ekibi Union Berlin talip oldu. Fenerbahçe'nin 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Dursun'un transferinde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.
JESUS BİR FORVET DAHA İSTİYOR
Öte yandan Dursun'u kadroda düşünmeyen Jesus, Slovacko maçı sonrası forvet transferi yapabileceklerini dile getirdi. Jesus, "Henüz kadro tamamlandı diyemem. Bir forvet transferi daha yapabiliriz. Üç günde bir maç yapacağımız için kadro derinliği önemli oluyor" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe formasıyla ligde 33 maça çıkan Serdar Dursun 15 gol, 4 asistlik istatistik kaydetmişti.
Sarı-lacivertlilerle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 3,5 milyon Euro.
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