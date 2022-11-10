Jose Mourinho: 'Adını söylemem, takımdan gidecek'

10 Kasım 2022 Perşembe, 08:26

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Sassuolo ile berabere kaldıkları maçın ardından ilginç bir açıklama yaptı.

Portekizli teknik adam Sassuolo'nun zorlu bir ekip olduğunu söylerken takımlarındaki bir ismin arkadaşlarına ihanet ettiğini ve Ocak ayında takımdan ayrılacağını söyledi. Mourinho açıklamasında, "Sassuolo karşısında bir oyuncum, profesyonel olmayan tavırlar sergileyerek takımın sahadaki çabasına ihanet etti. 16 oyuncu maçta oynadı, 15'inden memnunum 1 kişiden memnun değilim. Kim olduğunu söylemeyeceğim, soyunma odasında kendisine de söyledim ve Ocak ayında kendisine kulüp bulacak" sözlerini kullandı.

İtalyan basını sözkonusu oyuncunun Milli oyuncumuz Zeki Çelik'in yerine 65. dakikada oyuna giren Rick Karsdorp olduğunu iddia etti.

Sassuolo karşısında yedeklerle birlikte forma giyen 16 oyuncu ise şöyle: Rui Patrício, Smalling, Çelik, Mancini, Ibañez, Matic, Cristante, Zaniolo, Volpato, Shomudorov ve Zalewski ilk 11'de oynadı. Karsdorp, Abraham, El Saarawy, Bove, Belotti ise sonradan oyuna girdi.