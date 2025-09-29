Jose Mourinho: 'Biraz provokatör olabilirim ama...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.09.2025 20:12:00
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho maça dair görüşlerini aktardı.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Chelsea maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik direktör, eski takımı Chelsea ile ilgili, "Chelsea benim hayatımın bir parçası, ben de onların hayatının bir parçasıyım ama sahada geçmişin bir önemi yok. Önemli olan sadece kazanmak" dedi.

Fenerbahçe'den sonra Benfica'nın başına geçen ve önceki günlerde, "Evde kalsaydım, ailemin tadını çıkarsaydım, Londra'da yaşasaydım, ailemi Portekiz'e getirseydim Benfica'da çalışmaktan daha fazla para kazanırdım" açıklamasını yapan Mourinho, bu sözlerine açıklık getirdi.

"FERGUSON HAKLIYDI"

62 yaşındaki teknik direktör, "Bir gün antrenman yapmaktan ya da kaybetmenin üzüntüsünü hissetmeden uyanırsam, bu işin bittiğinin işareti olacaktır" diye konuştu.

Bu konuda bir örnek veren ve Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde Manchester United ile karşılaştıkları maçta Sir Alex Ferguson ile konuşmasını anlatan deneyimli teknik direktör, "Ona, adrenalin patlamasının yıllar içinde değişip değişmediğini sordum ve, 'Hayır' dedi. Haklıydı" sözlerini sarf etti.

"ŞEYTAN, DAHİ DEĞİLİM"

Kendisiyle ilgili de önemli mesajlar veren Mourinho, "Biraz provokatör olabilirim ama asla şeytan değilim. Dahi değilim. Her zaman takımın bir parçası olduğumu, oyuncuların benden daha önemli olduğunu ve onlara yardım etmek için orada olduğumu hissettim" diye konuştu.

