Jose Mourinho 'Çok özlüyorum' demişti: Fenerbahçeli Fred'den dikkat çeken istatistik!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Fred'in performansı gündeme oturdu. Sarı-lacivertli kulüp, Fred'in forma giydiği Süper Lig maçlarında yenilgi yüzü görmedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2024 - 10:30
Jose Mourinho 'Çok özlüyorum' demişti: Fenerbahçeli Fred'den dikkat çeken istatistik!
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Fenerbahçe’de sakatlandığı dönemlerde alternatifi olmayan bir oyuncu haline gelen Fred, Çaykur Rizespor maçında attığı 3 golle takımına hayat verdi.

Teknik direktör Mourinho’nun, sakatlandığı günden sonra “Fred’i çok özlüyorum” dediği Brezilyalı futbolcu, bu sözü hak edecek bir istatistiğe imza attı.

26 MAÇTA YENİLMEDİ

Sarı-lacivertliler, geçen sezondan bu yana 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun ligde forma giydiği 26 maçta yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 23 kez rakiplerini mağlup etti, 3 de beraberlik aldı.

Fred, Fenerbahçe kariyerinde tüm kulvarlarda 38 maçta 6 gol attı ve 9 asist yaptı.


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