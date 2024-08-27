Murat Sancak transferde isim verdi: 'Fenerbahçe 3 oyuncumuzu istiyor'

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, katıldığı bir radyo programında transfere ilişkin konuştu. Sancak, Fenerbahçe'nin kendi takımlarından 3 oyuncuyu istediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2024 - 09:23
Murat Sancak transferde isim verdi: 'Fenerbahçe 3 oyuncumuzu istiyor'
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Radyo Gol'de önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin 3 oyuncularıyla ilgilendiğini söyleyen Sancak, "Fenerbahçe; 17 yaşındaki santrforumuz Ozan Demirbağ, 15 yaşındaki kalecimiz Deniz Dönmezer ve U13'ten bir oyuncumuzu transfer etmek istiyor" ifadelerini kullandı.

TRANSFER TAHTASI AÇILACAK MI?

Transfer tahtası konusunda gelen soruya cevap veren Murat Sancak, "Transfer tahtası açılacak mı diye soranlara Allah bilir diyorum. Açmaya çalışıyoruz ama açılmazsa da sorun yok. Bu takım bu hali ile de ligde kalacaktır" sözlerini sarf etti.


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