Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Cristian Medina'dan transfer sözleri!
Transferde Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile anılan 22 yaşındaki Arjantinli oyuncu Cristian Medina'nın Boca Juniors antrenmanında sarf ettiği sözler gündem oldu.
Orta saha için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli kulübün gündeminde yer alan Cristian Medina'nın antrenmanda söylediği sözler gündem oldu.
"ŞİMDİ AYRILMAZSAM..."
Tyc Sports'ta yer alan habere göre; 22 yaşındaki orta saha, yakın arkadaşı Merentiel'e, "Şimdi ayrılmazsam bir daha ayrılamam. Ömürlük bir sözleşme imzalamam gerekiyor" derken görüntülendi.
Arjantin ekibinden ayrılmak isteyen genç orta saha için Fenerbahçe'nin, 11 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak Boca Juniors'un bu teklifi geri çevirdiği kaydedildi.
FIORENTINA DA TALİP
Serbest kalma maddesi 20 milyon Euro olan oyuncu ile İtalyan ekibi Fiorentina'nın da ilgilendiği ifade edildi.
Boca Juniors'ta toplamda 153 maça çıkan Medina, 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
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