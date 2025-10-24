Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı: 'Belki de ayrılmamın sebeplerinden biri buydu'

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

"Kadroya gelince, o kadroyu (Benfica) o kadar çok seviyordum ki, onlardan çok önemli bir oyuncuyu (Kerem Aktürkoğlu) almak için her şeyi yaptım. Belki de Fenerbahçe’den ayrılmamın sebeplerinden biri buydu. Benfica kadrosunun bugün farklı olmasına üzülerek katkıda bulundum, bu benim suçum. O oyuncu şu anda burada değil, Fenerbahçe'de de benimle çalışmadı.

Benfica kadrosunu gerçekten beğeniyorum, bu doğru. O maç öncesi basın toplantısında Benfica üzerinde biraz baskı oluşturmak da istedim; iletişim tarzımı bilirsiniz. Hepimiz bir şeylerin eksik olduğunu düşünürüz; bu 10, 15 ya da 5 oyuncu değildir. Bazen belirli bir profile sahip tek bir oyuncu bile tüm takımın dengesini değiştirebilir.

Bence ocak ayında Benfica bir ya da iki takviye alacak ve bu oyuncular takıma yardımcı olacak. Genç oyunculara şans vermeyi seven biri varsa, o benim. Varane’ı, Petr Čech’i ben oynattım. Bu tür oyuncularla ilgili bir geçmişim var. Kadroda bu tip gençlerin bulunmasından tamamen yanayım. Bazıları çok yükselecek, bazıları ise o kadar değil. Ama ben iyimserim. Şampiyonlar Ligi’nde puanlar toplamaya başladığımızda, gruptan çıkmak için mücadele edebileceğimize inanıyorum."