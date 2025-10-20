Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti eski takımına döndü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.10.2025 10:07:00
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan İtalyan antrenör Salvatore Foti, Sampdoria ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho döneminde yardımcı antrenör olarak görev yapan Salvatore Foti, yeniden Sampdoria'ya döndü.

35 yaşındaki genç teknik direktör, kariyerine başladığı kulübe bu kez yardımcı antrenör olarak geri döndü. 

SAMPDORIA'DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ 

Serie B'de kötü bir başlangıç yapan Sampdoria, 8 haftada sadece 1 galibiyet alabildi.

5 yenilgi ve 2 beraberlik sonrası kulüp yönetimi Massimo Donati ile yollarını ayırdı.

İtalyan temsilcisi, yeni teknik direktör olarak Angelo Gregucci'nin göreve getirildiğini duyurdu.

FOTI, GREGUCCI'NİN YARDIMCISI OLDU

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Foti'nin takımın başına geçeceği iddia edilmişti. Ancak kulübün yaptığı resmi açıklamada, Salvatore Foti'nin Gregucci'nin teknik ekibinde yer alacağı ifade edildi.

Foti böylece profesyonel futbolculuk kariyerine başladığı kulübe bu kez teknik ekip üyesi olarak geri dönmüş oldu.

KARİYERİNE SAMPDORIA'DA BAŞLAMIŞTI

Bir dönem Roma, Lecce ve Empoli formaları da giyen Foti, futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük kariyerine Sampdoria'da başlamıştı.

Daha sonra Jose Mourinho'nun teknik ekibine katılan genç çalıştırıcı, Roma ve Fenerbahçe'de görev yapmıştı.

