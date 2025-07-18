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Jose Mourinho'dan geleceği hakkında flaş açıklama: 'Henüz olmadı ama...'

Jose Mourinho'dan geleceği hakkında flaş açıklama: 'Henüz olmadı ama...'

18.07.2025 10:02:00
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Cumhuriyet/Spor Servisi
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Jose Mourinho'dan geleceği hakkında flaş açıklama: 'Henüz olmadı ama...'

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, Portimonense ile oynadıkları hazırlık maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hazırlık maçında Portimonense 'ye karşı 2-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sport TV'ye konuşan deneyimli teknik adam, gelecekte ülkesine döneceğini net bir dille ifade etti.

'PORTEKİZ'E DÖNECEĞİM'

Tecrübeli çalıştırıcı, "Portekiz'e döneceğim, bu kesin. Henüz olmadı ama olacak. Bu geri dönüş, kariyerimin sonu olduğu için değil; aksine, fiziksel ve mental olarak güçlü olduğum bir dönemde olacak. Portekiz'e emeklilik için gelmeyeceğim, yüksek seviyede döneceğim" ifadelerini kullandı.

Portimonense Teknik Direktörü Tiago Fernandes'e de esprili bir göndermede bulunan Mourinho, "Kulüp mü, milli takım mı fark etmez. Sadece Portimonense olmaz, çünkü onların zaten iyi bir teknik direktörü var" diyerek sözlerini noktaladı.

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