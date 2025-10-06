Jose Mourinho'dan kendisini yuhalayan Portolulara yanıt!

Benfica'nın Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, deplasmanda Porto ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mourinho, bu maçta önceliğin mağlubiyetten kaçınmak olduğunu dile getirdi:

"Durumumuz zordu, buradan 7 puanla ayrılamazdık. 1 puan istiyorduk ama oyunculara da söylediğim gibi, kazanmak için risk almaya hazır değildim. Maçın kontrol altında olduğunu ve kaybedilemeyeceğini hissettik. Zorlu bir fikstürden geliyorduk. Kaybetmemek çok önemliydi. Sporting de berabere kaldı, farkın açılmasına izin vermeden bu maçtan ayrıldık, hayattayız."

"KARAKTER VE SAKİNLİKLE GELDİK"

Benfica'nın oyun anlayışına dikkat çeken Portekizli çalıştırıcı, şunları ekledi:

"Biz çok direkt oyuncuları olan bir takım değiliz. Büyük bir karakter ve sakinlikle geldik. Zor bir sahada, her maçını kazanan ve bugün çok zorluk çeken bir takım karşısında iyi oynadık. Takım gelişiyor, bu hafta çok zorlu iki maç oynadık."

Mourinho, Benfica'nın kadro yapısını da analiz etti:

"FC Porto boşlukları doldurmak için yeterli hıza sahipti, bizde bu tür özellikler yok. Pavlidis, Aursnes, Sudakov gibi daha çok set oynayan, topu ayağında tutan oyuncularımız var."

YUHALAMAYA YANIT

Porto tribünlerinden gelen tepkilerle ilgili ise Mourinho kısa bir yanıt verdi:

"Mükemmel, hiç problem yok."