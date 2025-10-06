Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nihat Kahveci'den Fenerbahçe sözleri: 'İki kişi hariç hepsini yolla'

6.10.2025 10:03:00
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Eski futbolcu Nihat Kahveci, mücadeleyi değerlendirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmayı Kontra Spor Youtube kanalında Nihat Kahveci yorumladı.

Nihat Kahveci'nin yorumları şu şekilde:

"Maç, 0-0'lık bir maç değildi. Samsunspor kazanabilirdi. Arkadaşlar size soruyorum: Biri Avrupa Ligi'nde diğeri Konferans Ligi'nde oynuyor. Hangisi daha iyi takım? Kadro derinliği ve bireysel kalitesi Fenerbahçe'nin daha iyi ama..."

"İKİ KİŞİ HARİÇ HEPSİNİ YOLLA"

"Allah Fenerbahçe taraftarına sabır versin. Bu kadar kötü Fenerbahçe olur mu ya?"

"Sahada sadece iki tane oyuncu var: Tarık ve Skriniar. Diğerlerini yolla, hiçbir taraftar üzülmez."

"DOKUNULMAZLIĞI MI VAR?"

"Fenerbahçe'de çok büyük bir futbolcu var, dokunulmaz! Fenomen En-Nesyri! Herkes çıkar o çıkmaz. Çünkü topu tutuyor, veriyor, karşı karşıya çatala bırakıyor, karşı karşıya pası veriyor Asensio'ya. Ne demek istediğimi anlıyorlardır umarım. Biz burada 30 golüne değil, oyunun içinde neler kattığına baktık ama bizi En-Nesyri düşmanı ilan ettiler. Büyük takım forvetiysen gol haricinde de bir şeyler yapacaksın. Devre arasında net bir santrfor lazım."

"Hoca orta sahada topa sahip olmak istiyor, güzel ama bir şey üretmiyorsun. Bu Szymanski, gelen hocalara çikolata alıyor, bayram şekeri alıyor. Artık bi' otursun."

