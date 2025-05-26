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Jose Mourinho'dan gelecek açıklaması: 'Başkan bana söyledi...'

Jose Mourinho'dan gelecek açıklaması: 'Başkan bana söyledi...'

26.05.2025 22:28:00
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Cumhuriyet Spor
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Jose Mourinho'dan gelecek açıklaması: 'Başkan bana söyledi...'

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maçın ardından görüşlerini aktardı.

FenerbahçeSüper Lig'in 37. haftasında deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor'a 4-2 yenildi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Youssef En Nesyri ve İrfan Can Kahveci attı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçın ardından beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bugün iki tane maç vardı. Biri 11'e 11 oynanan diğer 11'e 10 oynanan. 11'e 11'ken rakibin hiç şutu yoktu. 1-0 öne geçmiştik, maçı domine ediyorduk. Müldür'ün kırmızı kart gördüğü andan sonra gol yedik. İkinci yarı bizim için zordu. Genç kalecimizin yaptığı bir hata ve maçı kaybettik."

"BAŞKAN KALMAMI İSTİYOR"

Jose Mourinho basın toplantısında ise geleceğiyle ilgili konuştu.

Portekizli hoca, "Başkanımız televizyon programında kalmamı istediğini belirtti. Kendisi bana güveniyor. Bu kamuoyunda bilinen bir bilgi. Durum bu şekilde. Kendisi de bu konuda gayet netti. Aynı şeyleri birebir görüşmemizde de bana söyledi. Eğer durumda değişiklik varsa bana bir şey söylenmedi" dedi.

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