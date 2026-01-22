Jose Mourinho'dan Rafa Silva için açıklama!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.01.2026 09:59:00
Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Benfica, deplasmanda Juventus'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva hakkındaki sorulara dikkat çeken bir cevap verdi.

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Juventus ile karşı karşıya geldi. Portekiz ekibi deplasmanda İtalyan devine 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva ile ilgili gelen sorulara çarpıcı bir cevap verdi. Portekizli teknik adam sorular üzerine yanındaki medya sorumlusuna dönüp "Kendisi Benfica oyuncusu mu?" diye sordu.

Bunun üzerine Benfica'nın medya sorumlusu "Hayır, değil" cevabını verdi. Mourinho da aldığı cevap sonrası "Değilmiş" açıklamasında bulundu. 

Benfica, Rafa Silva'yı kadrosuna katmak için Beşiktaş'la anlaştı ancak transfer henüz resmi olarak açıklanmadı. Portekizli futbolcu dün Türkiye'den ayrılmıştı.

