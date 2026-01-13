Real Madrid'in yeni hocasından Jose Mourinho yanıtı: 'Eğer onun gibi olmaya çalışsam...'

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, görevdeki ilk basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik direktör, Jose Mourinho ile kıyaslanmasına net bir yanıt vererek, "Eğer Mourinho olmak isteseydim, çok ağır bir şekilde başarısız olurdum" dedi.

"SORUMLULUĞUMUN FARKINDAYIM"

Göreve geliş sürecini de anlatan Arbeloa, Real Madrid yedek kulübesine oturacağını resmi açıklamadan dakikalar önce öğrendiğini ifade etti. Arbeloa, "Dün öğleden sonra bana bu sorumluluğu almamı istediklerini söylediler. Bu benim için çok özel bir gün ama aynı zamanda ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdığımın da farkındayım" diye konuştu.

Mourinho ile henüz konuşmadığını belirten Arbeloa, Portekizli teknik direktörün kariyerindeki etkisini şu sözlerle anlattı:

"Onunla çalışmak bir ayrıcalıktı. Mourinho benim üzerimde çok büyük etki bıraktı, hala içimde taşıyorum. Ama ben Alvaro Arbeloa olacağım. Başarısızlıktan korkmuyorum, hiçbir zaman da korkmadım. Mourinho olmaya çalışsam feci şekilde başarısız olurdum."

XABI ALONSO AÇIKLAMASI

42 yaşındaki teknik direktör, kulüple olan bağını vurgulayarak, "Bu kulüpte 20 yılım geçti. Real Madrid'de geçirdiğim her gün özeldi. Bugün de öyle. Burası benim evim ve her zaman öyle kalacak" dedi.

Arbeloa, selefi Xabi Alonso ile de görüştüğünü belirterek, "Aramızdaki dostluğu herkes biliyor. Birbirimizi çok seviyor ve saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU KUL ÜP KAZANMAYI ZORUNLU KILAR"

Takımın mevcut durumuna değinen genç teknik direktör, soyunma odasına güvendiğini belirtti:

"Harika bir kadromuz var. Real Madrid'i tarihin en büyük kulübü yapan şey, kazanma kültürüdür. Bu kulüp kazanmayı, tekrar kazanmayı ve yeniden kazanmayı zorunlu kılar."

Altyapıya da ayrı bir parantez açan Arbeloa, Real Madrid altyapısını "dünyanın en iyisi" olarak nitelendirdi ve genç oyunculara kapısının açık olduğunu söyledi.

VINICUS JUNIOR'A ÖVGÜ

Basın toplantısında Vinícius Junior'a da özel bir bölüm ayıran Arbeloa, "Vinicius gibi dünyanın en belirleyici oyuncularından birine sahip olmak büyük bir şans. Gülümseyen, oyundan keyif alan, fark yaratan Vinicius'u görmek istiyoruz" dedi.

Son olarak kondisyoner Antonio Pintus'un yeniden teknik ekibe katılmasını değerlendiren Arbeloa, "Beş Şampiyonlar Ligi kazanmış, dünyanın en iyilerinden biri. Onunla çalışmak büyük bir ayrıcalık" sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

Real Madrid'de Arbeloa dönemi resmen başlarken, genç teknik direktörün mesajı netti:

"Bu herkes için yeni bir başlangıç."