Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'ın sözlerine cevap!

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Saran'ın konuşmasının en dikkat çekici bölümlerinden biri de Jose Mourinho ile ilgili kısımdı.

Sarı-lacivertlilerin başkanı, sezon öncesi takımın Portekiz'de kötü bir kamp dönemi geçirdiğini ve günde bir antrenman yaptığını belirtmişti. Jose Mourinho'ya Saran'ın sözleri sorulurken deneyimli çalıştırıcı tek cümlelik bir cevap verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Jose Mourinho, Sadettin Saran'ın açıklamalarıyla ilgili olarak, "Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum" cevabını verdi. Mourinho konuya ilişkin başka bir açıklama yapmadı.