Yeni başkan Saran, seçildiğinden bugüne F.Bahçe’de yaşadıklarını anlattı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, göreve seçildikten sonra yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Saran, yolların ayrıldığı Mourinho’nun çok kötü bir sezon öncesi antrenman dönemine imza attığını ve bunun etkilerinin hâlâ görüldüğünü belirtti.

Saran, seçimin eylülde yapılmasının yanlış olduğunun altını çizip, “Benim orada bir tespitim vardı, ölü toprağı diye. Az bile söylemişim, Samandıra’ya gittiğimde bunu gördüm. O süreçte hakkımda ‘Başkan adayı olamaz’, ‘Aday olursa seçilemez’, ‘Seçilirse iptal edilir mazbatayı alamaz’ gibi bir sürü şeyle karşılaşıldı. O süreçte Samandıra’da verilen sözler tutulamamış seçim telaşından. İçimizdeki insanlar oyunculara ‘Bu adam gelirse maaşları ödeyemez’ demiş. 39.8 milyon Avro ödedik geldiğimiz günden beri. Böyle yalanlarla oyunculara zarar verildi. Seçim döneminde Kasımpaşa maçında oyuncular seçimi takip ediyormuş. Bu atmosferde biz kazandık, ertesi günü arkadaşlarımla Samandıra’ya gittim. Kendimizi tanıttık. Çıkarken arkadaşlara döndüm ‘Yarınki Zagreb maçında fark yemezsek iyi’ dedim. Oyuncuların ne kadar etkilendiğini görmüştüm” diye konuştu.

‘BU BİR CEZA DEĞİL’

Başkan Saran, gündemle ilgili şu açıklamaları yaptı:

- Tedesco oyuncuların güvenini kazanmış. Samandıra’da yatıp kalkıyor, çalışkan bir adam. Oyuncular onu sevdiği, güvendiği sürece arkasında olmaya karar verdim. Ne olursa olsun hocayla devam edeceğiz demiyoruz, biz başarı odaklıyız.

- İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı kararına yönelik, iki oyuncudan biriyle görüştüm. Diğeriyle görüşeceğim. Bunu ceza olarak görmemek lazım, geçici bir süreç. Onlar için, F.Bahçe için ne iyiyse onu yapacağız.

- Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesi bizde var, federasyonda da var. İnceledik UEFA ile konuşuldu. Burada bir sorun görmüyoruz.

- Genel kurulda 11., 12. ve 13. maddelerle ilgili görüşeceğiz. Bu maddeler geçerse Bankalar Birliği’nden çıkarız diye görünüyor. Aziz Yıldırım’a ve Ali Koç’a mektup yazdım.

- Ocak transferinde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Görüşmelerimiz var. Birinci önceliğimiz takımı şampiyon yapmak; Kadıköy ruhu, birlik ve beraberlik.

- Mert Hakan Yandaş’la konuştum. Takım dışında da ağabeye ihtiyacımız var. Oyuncular da ona güveniyor. Kaptan olarak kalmasında mahsur görmedik. Taraftarla didişmeyen, tamamıyla takımın ağabeyliğine odaklanmış bir Mert Hakan göreceğiz.