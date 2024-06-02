Jose Mourinho: 'Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım'

Yayınlanma: 02.06.2024 - 00:06

Güncelleme: 02.06.2024 - 00:06

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı!



Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. ????



2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!???? pic.twitter.com/jPOcSnzpZL — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024

FENERBAHÇE İÇİN GELİYOR

Portekizli teknik adam, pazar saat 14.00 sularında İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe, Mourinho için 2 Haziran Pazar günü saat 19.00'da imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Mourinho, "Merhaba Fenerbahçeliler, yarın (pazar) Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" şeklinde mesaj gönderdi.