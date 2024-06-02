Jose Mourinho: 'Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım'
Fenerbahçe'nin görüşmelere başlandığını açıkladığı Jose Mourinho, sarı-lacivertliler için gelen soruya cevap verdi. Portekizli teknik adam, "Yarın (pazar) İstanbul'a gidebilirim" derken Fenerbahçe'den de paylaşım geldi.
Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024
Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. ????
2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!???? pic.twitter.com/jPOcSnzpZL
FENERBAHÇE İÇİN GELİYOR
Portekizli teknik adam, pazar saat 14.00 sularında İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe, Mourinho için 2 Haziran Pazar günü saat 19.00'da imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
Mourinho, "Merhaba Fenerbahçeliler, yarın (pazar) Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" şeklinde mesaj gönderdi.
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