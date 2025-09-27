Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jose Mourinho'lu Benfica sahasında geriden gelerek kazandı!

Jose Mourinho'lu Benfica sahasında geriden gelerek kazandı!

27.09.2025 09:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Jose Mourinho'lu Benfica sahasında geriden gelerek kazandı!

Portekiz Ligi'nin 7. haftasında Benfica, Gil Vicente'yi 2-1 mağlup etti.

Portekiz Ligi'nin 7. haftasında Benfica, Gil Vicente'yi konuk etti.

Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Benfica 2-1 kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren goller bir tanesi penaltıdan olmak üzere 18 ve 26. dakikada Vangelis Pavlidis'ten geldi. Gil Vicente'nin tek golünü 11. dakikada Luis Esteves kaydetti.

Gil Vicente'de 48. dakikada Pablo'nun golü 6 cm'lik ofsayt sebebiyle VAR'dan döndü.

Deplasman ekibinin 2 topu direkten dönerken kaleci Trubin de pek çok kurtarış yaptı.

Gil Vicente'de Santos Hevertton, 90+9. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını son dakikalarda 10 kişi bıraktı.

Jose Mourinho'lu Benfica, 3 puanı oldukça zor şekilde aldı.

Bu sonuçla birlikte Jose Mourinho yönetimindeki 3.maçında 2. galibiyetini alan Benfica, ligdeki puanını 17'ye yükseltti. Gil Vicente ise 13 puanda kaldı.

Benfica, gelecek hafta deplasmanda Porto ile karşılaşacak. Gil Vicente ise evinde Estrela'yı ağırlayacak.

İlgili Konular: #Benfica #jose mourinho #Gil Vicente

İlgili Haberler

Aubameyang attı, Marsilya kazandı!
Aubameyang attı, Marsilya kazandı! Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Marsilya, Strasbourg'u 2-1 mağlup etti.
Harry Kane tarih yazdı, Bayern Münih 3 puana uzandı!
Harry Kane tarih yazdı, Bayern Münih 3 puana uzandı! Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, evinde Werder Bremen'i 4-0 mağlup etti.
Jose Mourinho'nun sözleşmesinde dikkat çeken ayrıntı: 'Nadir görülen bir madde' diyerek duyurdular!
Jose Mourinho'nun sözleşmesinde dikkat çeken ayrıntı: 'Nadir görülen bir madde' diyerek duyurdular! Fenerbahçe'de yıllık 10 milyon 500 bin Euro maaş alan ve sarı lacivertlilerden ayrılırken 12 milyon Euro tazminat aldığı iddia edilen Jose Mourinho'nun, Benfica ile imzaladığı sözleşmenin detayları belli oldu.