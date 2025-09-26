Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.09.2025 11:51:00
Cumhuriyet Spor
Jose Mourinho'nun sözleşmesinde dikkat çeken ayrıntı: 'Nadir görülen bir madde' diyerek duyurdular!

Fenerbahçe'de yıllık 10 milyon 500 bin Euro maaş alan ve sarı lacivertlilerden ayrılırken 12 milyon Euro tazminat aldığı iddia edilen Jose Mourinho'nun, Benfica ile imzaladığı sözleşmenin detayları belli oldu.

Benfica Başkanı Rui Costa, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra anlaştıkları Jose Mourinho'nun transferinin perde arkasında yaşananları anlattı.

Rui Costa, Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ'a 3-2 yenildikleri maçın ardından teknik direktör Bruno Lage ile yolları ayırmaya karar verdiklerini hatırlatarak, eski hocaları hakkında konuşmanın kendisi için zor olduğunu belirtti.

"BRANCO'NUN, LAGE'IN GİDİŞİNİ HAZIRLADIĞI DOĞRU DEĞİL"

CNN Portekiz'e konuşan Costa, Benfica Genel Futbol Direktörü Mario Branco'nun Jose Mourinho'nun getirebilmek için Lage'ın gidişini hazırladığı iddialarının doğru olmadığını dile getirdi. Portekiz kulübünü başkanı, "Bruno Lage'ı gönderme planı yoktu. Mario Branco'nun onun gidişini hazırladığını söylemek mantıklı değil. (Gülerek) Mario Branco, Fenerbahçe'de Jose Mourinho’nun ayrılığını hazırladı, Benfica'da ise gelişini hazırladı" diyerek espri yaptı.

"MOURINHO, BENFICA'NIN MEVCUT DURUMUNA SAYGI DUYUYOR"

Rui Costa, Mourinho ile anlaşma süreciyle ilgili olarak ise "Jose Mourinho'nun Benfica'ya gelme isteği, o dönemde bizim için ideal teknik direktör olduğuna daha da inanmamı sağladı. Portekiz futbolunun ve Benfica'nın gerçeklerini anlama sorumluluğu vardı. Mourinho, Benfica'nın mevcut durumuna saygı duyuyordu" ifadelerini kullandı.

YILLIK ÜCRETİ 3-4 MİLYON EURO

Portekizli futbol adamı, Mourinho'nun Benfica'daki maaşının yaklaşık 3-4 milyon Euro olduğunu ve bunun eski hocaları Roger Schmidt'in maaşının üstünde olmadığını belirtti.

MOURINHO AYRILMAK İSTERSE TAZMİNAT ÖDEYECEK

Rui Costa, 62 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinde kulüp lehine olan bir tazminat maddesinin de yer aldığını sözlerine ekledi. Haberde "Mourinho'nun kabul ettiği 'nadir görülen' madde" ifadeleriyle aktarılan detaya göre; Portekizli çalıştırıcı, Benfica'dan ayrılmak isterse yıllık ücretinin yarısından az bir tazminat bedelini kulübüne ödeyecek.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Benfica #jose mourinho

