Jose Mourinho resmen Benfica'da!

Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu. Benfica, teknik direktörlük görevine Portekizli teknik adamı getirdi.

Benfica, 62 yaşındaki teknik adam ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sürecek sözleşme imzalandığını açıkladı.

SÖZLEŞMEDE İLGİNÇ MADDE

Benfica'nın Jose Mourinho için yaptığı açıklamada, "2025-2026 sezonunun son maçından 10 gün sonra, aynı koşullar altında, hem kulüp hem de Jose Mourinho, sözleşmeyi devam ettirmemeyi seçebilir." ifadeleri yer aldı.

Benfica Başkanı Rui Costa, "Jose Mourinho'nun, Benfica teknik direktörü olması bizim için bir onur, bir ayrıcalık ve bir gurur kaynağıdır." dedi.

Jose Mourinho, basın toplantısında, "Benfica'da olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Portekizli teknik adam, "Benfica taraftarlarının bir temsilcisi olarak, teknik direktörlük yaptığım hiçbir kulüp, beni Benfica'nın teknik direktörü olmak kadar motive etmedi." sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin başında 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 11 yenilgi yaşadı.

25 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

Teknik direktör olarak ilk maçına 23 Eylül 2000'de Benfica ile Boavista deplasmanında çıkan Mourinho, 25 yıl sonra kariyerinin başladığı kulübe döndü.

Portekizli teknik adam yeni takımıyla 5 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde de yeniden mücadele etmeye başlayacak. Mourinho, 30 Eylül'de oynanacak ikinci hafta mücadelesinde Stamford Bridge Stadı'nda eski takımı Chelsea'ye konuk olacak.

Kariyerinde Porto ve Inter ile iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mourinho, en son Tottenham ile 2019'da bu turnuvada yer almış ve son 16 turunda elenmişti.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında yine Mourinho'nun eski takımı Real Madrid'i ağırlayacak.

Deneyimli teknik adam, bir dönem Fenerbahçe'nin sportif direktörü olan Mario Branco ile de Benfica'da yeniden birlikte çalışacak.

SON 6 TAKIMDAN GÖNDERİLDİ

Benfica'da 25 yıl önce Jupp Heynckes'in yerine göreve gelen Mourinho, yönetimle yaşadığı anlaşmazlığın ardından aralık ayında istifa etti.

2008-2010 arasında Porto, Chelsea ve Inter ile büyük çıkış yakalayan Portekizli teknik adam, çalıştırdığı son 6 takımdan (Real Madrid, Chelsea (ikinci dönem), Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe) gönderildi.

108 MİLYON EURO TAZMİNAT

Mourinho'nun kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlardan ayrılırken toplam 108 milyon euro tazminat aldığı tahmin ediliyor.