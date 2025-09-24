Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.09.2025 09:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Jose Mourinho'ya 90+1'de büyük şok: Maç sonu tepki gösterdi!

Portekiz Premier Ligi'nin 1. hafta erteleme maçında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, sahasında Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı. 90+1. dakikada galibiyeti kaçıran Benfica'da Mourinho, karşılaşmanın ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.

Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 1. hafta erteleme maçında Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı.

86.dakikada Heorhiy Sudakov'un golüyle öne geçen Benfica'ya cevap, 90+1'de Andre Luiz'den geldi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Mücadelenin ardından Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakem yönetimine tepki gösterdi.

Karşılaşmayı değerlendiren Portekizli teknik adam, "İlk yarı pek iyi değildi. İkinci yarı iyiydi, kendi sınırlarımız dahilinde. İkinci yarı baskın, agresif, fırsatlarla dolu, sürekli rakip sahada oynayan bir oyundu. Oyuna giren iki oyuncu maça farklı bir karakter kattı, muhteşem bir oyun sergilediklerini söyleyemem" dedi.

'BİZİM İÇİN BERBAT BİR SONUÇ'

Uzatma dakikalarında yedikleri golle ilgili olarak ise Mourinho, "Bu çok büyük bir haksızlık. Bizim için berbat bir sonuç. Kötü bir ilk yarı, ama iyi bir ikinci yarı. Maç Rio Ave'nin istediği gibiydi ve hakem de buna izin verdi. Bu konuda yapabileceğimiz pek bir şey yok. Tek yapabileceğimiz, ikinci yarıda oynadığımız gibi oynamak" ifadelerini kullandı.

HAKEM TEPKİSİ

Mourinho 60. dakikada iptal edilen golleri için, "Eğer yeni futbol buysa, ayağın ucuna basıldığında gol geçersiz sayılıyorsa, ben bu yeni futbolu sevmiyorum" yorumunda bulundu.

Benfica'nın mevcut başkanı Rui Costa, kulübün yakın bir zamanda gerçekleştireceği seçimlerde yine aday olmuştu. Taraftarlar maçın ardından Benfica'nın karşılaşmayla ilgili paylaşımlarına Costa'yı istifaya davet eden yorumlar bulundu. Bazı taraftarların Mourinho tercihinden memnun olmadığı görüldü.

İlgili Konular: #Benfica #hakem #jose mourinho #Rio Ave

