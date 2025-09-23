Wesley Sneijder'den Jose Mourinho sözleri: 'Bunu söylememeliydi'

Jose Mourinho ile Inter'de birlikte çalışan Wesley Sneijder, Portekizli teknik direktör ile ilgili konuştu.

Mourinho'nun Benfica'daki ilk basın toplantısında söylediği, "Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak, kendi seviyeme dönmek demek" sözleri değerlendiren Hollandalı eski yıldız, "Böyle bir şey söylemesi akıllıca değil, bunu söylememeliydi. Türkiye'de bunu hoş karşılamazlar" dedi.

"HALA ÖZEL BAĞIMIZ VAR"

Sneijder, ayrıca Mourinho'nun Benfica'da göreve başlamasından memnun olduğunu dile getirdi. Wesley Sneijder, "O adamı seviyorum ve hala onunla özel bir bağım var. Ona en iyisini diliyorum. Birlikte güzel zamanlar geçirdik. Çok kısa sürdü ama sanki yıllarca birlikte çalışmışız gibi geliyor" açıklamasında bulundu.