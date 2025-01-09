Jose Mourinho'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı: 'Umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır'

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray - Başakşehir maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Jose Mourinho'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı: 'Umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2025 - 13:22

Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Fenerbahçe cephesinden maçın hakemi Ali Şansalan'ı hedef alan bir açıklama gelmişti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali… Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz!" ifadeleri kullanılmıştı.

JOSE MOURINHO'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan da karşılaşmayla ilgili bir paylaşım geldi.

Mourinho maçtan bir pozisyonu paylaşırken, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #galatasaray

İlgili Haberler

Galatasaray maçının ardından... Başakşehir'den hakem tepkisi!

Galatasaray maçının ardından... Başakşehir'den hakem tepkisi!
Fenerbahçe'den flaş Galatasaray göndermesi: 'Ali Şansalan resitali'

Fenerbahçe'den flaş Galatasaray göndermesi: 'Ali Şansalan resitali'
Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını yorumladı: 'Bütün futbolcuları kazanmak istiyor ama...'

Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını yorumladı: 'Bütün futbolcuları kazanmak istiyor ama...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler