Jose Mourinho'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı: 'Umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır'

Yayınlanma: 09.01.2025 - 13:22

Güncelleme: 09.01.2025 - 13:22

Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Fenerbahçe cephesinden maçın hakemi Ali Şansalan'ı hedef alan bir açıklama gelmişti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali… Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz!" ifadeleri kullanılmıştı.

JOSE MOURINHO'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan da karşılaşmayla ilgili bir paylaşım geldi.

Mourinho maçtan bir pozisyonu paylaşırken, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır" ifadelerini kullandı.