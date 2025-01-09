Jose Mourinho'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı: 'Umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır'
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray - Başakşehir maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Fenerbahçe cephesinden maçın hakemi Ali Şansalan'ı hedef alan bir açıklama gelmişti.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali… Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz!" ifadeleri kullanılmıştı.
JOSE MOURINHO'DAN PAYLAŞIM GELDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan da karşılaşmayla ilgili bir paylaşım geldi.
Mourinho maçtan bir pozisyonu paylaşırken, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #galatasaray
Spor Haberleri
- Aras Kargo'ya Kolombiyalı smaçörü kadrosuna kattı!
- Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye geri döndü!
- Beşiktaşlı eski futbolcudan flaş itiraf!
- Graham Potter yeniden Premier Lig'de!
- Jose Mourinho'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı!
- Beşiktaş'tan Vincenzo Montella sürprizi!
- Jose Mourinho için flaş ayrılık iddiası!
- Sergen Yalçın'dan flaş Ahmed Kutucu iddiası!
- En-Nesyri'nin Al-Nassr'ı reddetme nedeni belli oldu!
- Real Madrid'in rakibi Mallorca
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet Bahçeli gitti, Sinan Ateş geldi
- Şimşek’in talimatıyla o ödemeler sonlandırıldı
- Kolejde 'cinsel istismar'' iddiası: Öğretmen tutuklandı!
- 'Siyasi yasak' davasında yeni gelişme
- 'Evladımdan sır istemişler vermemiş'
- Birşah Süt’teki su sandığınız gibi değil!
- Selim İleri hayatını kaybetti!
- Çok fazla ölüm yaşanabilir
- Hükümetten emeklilere bir darbe daha!
- Fuat Uğur ve Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi