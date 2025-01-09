Fenerbahçe'den flaş Galatasaray göndermesi: 'Ali Şansalan resitali'
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray - Başakşehir maçının ardından karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kupada oynadığı Başakşehir maçının ardından bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali… Sorarlarsa "en mağdur biziz" dersiniz!" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe ayrıca bu paylaşımda düdük resmi kullandı.
İşte Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı:
Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali…— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 8, 2025
Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz! pic.twitter.com/uBQUNlKn1b
Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Başakşehir #hakem
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