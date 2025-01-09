Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını yorumladı: 'Bütün futbolcuları kazanmak istiyor ama...'
Spor yazarları, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray - Başakşehir maçını yorumladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, sahasında Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları sarı-kırmızılı takımın performansını ve mücadeleyi değerlendirdi.
'LİGDEKİ SİHİRLERİ BOZULUR'
Arif Kızılyalın: "Galatasaray’ın kupayı fazla önemsemediği aşırı rotasyonlu 11’den belliydi. Sol bek oynarken sol, sağ beke geçtiğinde sağ kulvarda takımının yediği gollere imza atan 11 milyon Avro’luk Jelert’in vasatlığı, Yusuf, Batshuayi, Efe ve Kerem’in isteksizliği skora yansıdı. Elbette bu tip maçlarda as takımla çıkıp sonra rotasyona gidilmesi daha mantıklıydı, tersini yaptılar. Sonuçta ön adındaki Türkiye hariç değeri olmayan kupadaki bu beraberlik, son dakikada kaçan penaltıya rağmen çok kötü değil. Üstelik estetik goller de vardı. Ancak Galatasaray, hafta sonu bir de Başakşehir’in sahasında bu kadar vurdumduymaz oynarsa ligdeki sihirleri bozulur bizden söylemesi. " (Cumhuriyet)
'EN KEYİFLİ MAÇLARDAN BİRİNİ İZLEDİK'
Engin Kehale: "Temposuyla, değişen sistem ve oyuncularıyla, iki teknik adamın dokunuşlarıyla ve son dakika kaçan penaltıyla Ziraat Türkiye Kupası’nın en keyifli 90 dakikalarından birini izledik. Darısı hafta sonundaki lig mücadelesinin başına..." (Hürriyet)
'BAMBAŞKA BİR MAÇ OLACAK'
Bülent Timurlenk: "Okan Buruk'un önünde kupada Bolu ve Konya maçları var. Rotasyonlu kadroyla iki kez geriye düşüp penaltı kaçınca, galibiyetin kenarından dönmek makul bir sonuç. Pazar günü armalar ve formalar aynı ama Süper Lig'deki bambaşka bir maç olacak." (Sabah)
'BÜTÜN FUTBOLCULARI KAZANMAK İSTİYOR'
Osman Şenher: "Okan hocanın yedek kulübesinde ilk 11'de oynatacağı futbolcu sayısı çok az. Dün Başakşehir karşısında rotasyonlu bir kadroyu sahaya sürdü. İlk 25 dakika iyi de mücadele ettiler. Jelert'in hatasından yenilen gol, bir anda takımı oyundan düşürdü. Okan Buruk'a hak veriyorum bütün futbolcuları kazanmak istiyor. Ama şu an o konumda olan oyuncu sayısı çok az." (Milliyet)
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