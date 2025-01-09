Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını yorumladı: 'Bütün futbolcuları kazanmak istiyor ama...'

'LİGDEKİ SİHİRLERİ BOZULUR'

Arif Kızılyalın: "Galatasaray’ın kupayı fazla önemsemediği aşırı rotasyonlu 11’den belliydi. Sol bek oynarken sol, sağ beke geçtiğinde sağ kulvarda takımının yediği gollere imza atan 11 milyon Avro’luk Jelert’in vasatlığı, Yusuf, Batshuayi, Efe ve Kerem’in isteksizliği skora yansıdı. Elbette bu tip maçlarda as takımla çıkıp sonra rotasyona gidilmesi daha mantıklıydı, tersini yaptılar. Sonuçta ön adındaki Türkiye hariç değeri olmayan kupadaki bu beraberlik, son dakikada kaçan penaltıya rağmen çok kötü değil. Üstelik estetik goller de vardı. Ancak Galatasaray, hafta sonu bir de Başakşehir’in sahasında bu kadar vurdumduymaz oynarsa ligdeki sihirleri bozulur bizden söylemesi. " (Cumhuriyet)