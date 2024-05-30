Jose Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın takımın başına getireceğini açıkladığı Jose Mourinho, flaş bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın takımın başına getireceğini açıkladığı Jose Mourinho, flaş bir paylaşım yaptı.
Mourinho sosyal medya hesabından kendisiyle ilgilenen takımların taraftarlarını heyecanlandırdı.
Portekizli teknik adam yaptığı paylaşımda, "Yeni maceralar için yeni şeyler" ifadelerini kullandı.
TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ
Jose Mourinho'nun bu paylaşımı özellikle Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.
Ayrıca, sarı lacivertli taraftarlar, sosyal medyadan Portekizli teknik adamın paylaşımının altına yorumlar yağdırdı.
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