Jose Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın takımın başına getireceğini açıkladığı Jose Mourinho, flaş bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 22:14
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım
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Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın takımın başına getireceğini açıkladığı Jose Mourinho, flaş bir paylaşım yaptı.

Mourinho sosyal medya hesabından kendisiyle ilgilenen takımların taraftarlarını heyecanlandırdı.

Portekizli teknik adam yaptığı paylaşımda, "Yeni maceralar için yeni şeyler" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ

Jose Mourinho'nun bu paylaşımı özellikle Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Ayrıca, sarı lacivertli taraftarlar, sosyal medyadan Portekizli teknik adamın paylaşımının altına yorumlar yağdırdı.


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