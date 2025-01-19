Jose Mourinho'dan flaş açıklama: '6 aydır hoca olmaya çalışıyorum'
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-0 yendiği maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.
Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde Adana Demirspor’a konuk oldu. İkinci yarısı hareketli geçen maçta Fenerbahçe 4-0 kazandı.
Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.
Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:
"Sayılmayan golleri ya da kırmızı kartı konuşmak istemiyorum. Kazanmayı hak ettik. Sahada her şeyini veren bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda 2 büyük şanstan yararlanamadık ama iyi savundular. İkinci yarıda daha sıkı bir şekilde oynadık. Tadic'i anahtar olarak nitelendirebilirim. Tadic performansıyla oyun anlamında renk kattı. Sonrasında kazanmayı hak ettiğimiz maçta golleri bulduk.
Mert ve Levent de iyi oynadı. Benim için Türkiye'ye gelip hocalık öğrenme fırsatı bulmak büyük şans. Hoca olmaya çalışıyorum 6 aydır. Minnettarım bundan dolayı."
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