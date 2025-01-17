Mourinho'nun Solskjaer'e söyledikleri gündem oldu: 'Çok büyük hayal kırıklığına uğradım'

Yayınlanma: 17.01.2025 - 09:34

Güncelleme: 17.01.2025 - 09:34

Beşiktaş'ta teknik direktör bilmecesi çözüme ulaşmak üzere. Siyah-beyazlıların, Ole Gunnar Solskjaer ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Norveçli çalıştırıcıya geçmişte söylediği sözler gündem oldu.

Solskjaer'in çalıştırdığı Manchester United'ın Mourinho'nun Tottenham'ını 3-1 yendiği maçın ardından basın toplantısında sert demeçler verilmişti.

"YEMEK YİYEMEZDİ"

Solskjaer karşılaşmanın ardından maçtaki bir pozisyonu işaret etmiş ve Heung-min-Son'u eleştirerek, "Eğer benim oğlum 3 dakika böyle yerde kalırsa ve 10 arkadaşını da etrafına toplarsa, ayağa kalkmak için 10 arkadaşına ihtiyaç duyarsa yemek yiyemezdi" demişti.

"BABASI SOLSKJAER'DEN DAHA İYİ BİR İNSAN"

Bu açıklama karşısında Jose Mourinho ise Solskjaer'e sert bir cevap vererek, "Sadece şunu söylemek istiyorum. Heung-min Son epey şanslı. Babası Solskjaer'den daha iyi bir insan. Çünkü babalar ve bende bir babayım çocukları ne yaparsa yapsın onları besler. Çocuklarınız için hırsızlık yapmanız bile gerekirse bunu yaparsınız. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullanmıştı.

"ÇOK BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"

Portekizli çalıştırıcı açıklamasını, "Portekiz'de dediğimiz gibi benim için ekmek ekmek, peynir peynirdi. Solskjaer'e yorumları hakkında ne düşündüğümü zaten söyledim, söylemek zorundayım. Bu yorumun boyutunu görmezden gelmeniz beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı" sözleriyle bitirmişti.