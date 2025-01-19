Jose Mourinho'dan Solskjaer yanıtı: 'Sadece teknik direktörlük olarak değil...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili soruya cevap verdi.

Jose Mourinho'dan Solskjaer yanıtı: 'Sadece teknik direktörlük olarak değil...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2025 - 18:40

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, "Kazanmak istiyoruz. Bunun için mücadele ediyor. Kazanmak için sahada dengeli olmak istiyoruz. Rakibe çok saygı duyuyoruz. Son zamanlarda aldıkları sonuçlar bunun ispatı. Alt sıralardaki takımlar, üst sıralardaki takımlardan puan alıyor. Her hafta kazanmak için hazırlanıyoruz. Direkt rakibimizle puan farkını azaltma şansımız var. Galibiyet için oynarken de rakibe aynı şekilde saygı duyacağız" dedi.

Mourinho, Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Açıkçası Beşiktaş'ın önceki hocası da öyleydi, Giovanni de önemli bir isimdi. Önemli kulüplerde çalışmıştı. Yeni teknik adamları da prestijli, yüksek seviye biri. Yüksek seviyelerde çalıştı. Sadece teknik adamlık olarak değil Ole oyuncuyken de özeldi. Kendisine hoş geldin diyorum. Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'a katkı sağlayacaktır" yanıtını verdi.


Etiketler: #jose mourinho #Ole Gunnar Solskjaer #fenerbahçe

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