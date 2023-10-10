Jose Mourinho'dan Inter itirafı!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, kariyerine dair konuştu. Portekizli hoca, "Real Madrid'e gidip Barcelona ile rekabet etmektense Inter'de kalmak benim için daha rahat olabilirdi. Kolay bir Serie A şampiyonluğu daha kazanırdım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 07:58
Jose Mourinho'dan Inter itirafı!
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2008-2010 yılları arasında Inter'i çalıştıran ve 2010 yılında Real Madrid'in başına geçen Jose Mourinho, o süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiltere merkezli Sky Sport'a konuşan Portekizli teknik direktör, Inter'de kalsaydı daha kolay şampiyonluklar yaşayabileceğini söyledi.

"HİÇBİR ANLAMI OLMAZDI" 

Yaptığı tercih ile kolayı değil de zoru seçtiğini söyleyen Mourinho, "Real Madrid'e gidip Barcelona ile rekabet etmektense Inter'de kalmak benim için daha rahat olabilirdi. Kolay bir Serie A şampiyonluğu daha kazanırdım. Gidip Dünya Kulüpler Şampiyonu madalyasını alırdık ancak benim için hiçbir anlamı olmazdı" dedi.

Başarılı çalıştırıcı, Inter ile Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştıktan hemen sonra Real Madrid'in yolunu tutmuştu. 


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