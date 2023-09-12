Galatasaray'ın Zeki Çelik transferine Mourinho engeli
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Zeki Çelik transferine Mourinho'nun engel olduğu iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni bir iddia ortaya atıldı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; transfer piyasası 15 Eylül'e kadar açık olan Türkiye'de, Galatasaray'ın gözü 26 yaşındaki Zeki Çelik'e çevrilmiş durumda.
Haberin devamında sarı kırmızılıların, Roma ile transfer anlaşması konusunda istekli olduğu ancak Roma'nın taklifi geri çevirdiği söylendi.
Teklifin reddedilmesinin arkasında ise tecrübeli teknik adam Jose Mourinho'nun olduğu belirtildi.
Portekizli teknik direktör, İngiliz ekibi Leeds United'dan kiralanan bek oyuncusu Rasmus Kristensen'in, Fair Play'e takılması sebebiyle Çelik'in gönderilmesini istemediğine değinildi.
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