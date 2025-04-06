Jose Mourinho'dan Okan Buruk yanıtı: 'Görüntüleri Hollywood'dakiler de görmüştür'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yaşadıkları olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile arasında geçen olaylara ilişkin ilk kez konuştu.
"GÖRÜNTÜLERİ HOLLYWOOD'DAKİLER DE GÖRMÜŞTÜR"
Yaşanan olaylar sonrası 3 maç ceza alan Mourinho, gelen soruya, "1 görüntü 1000 kelimeden çok daha iyidir. Ben şimdi size olayları anlatırsam benim versiyonum olur. Kelimelerin çok bir anlamı yok. Görüntüler konuşur. Herkes de görüntüleri gördü. Eminim Hollywood'dakiler de görmüştür" cevabını verdi.
"VERECEĞİM CEVAP TEHLİKELİ OLABİLİR"
Şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen soru karşısında Portekizli teknik direktör, "Şampiyonluk yarışı hakkında cevap vermek istemiyorum. Bunun hakkında vereceğim cevap tehlikeli olabilir" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #jose mourinho #okan buruk #fenerbahçe #galatasaray
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