Jose Mourinho'dan psikolojik üstünlük yanıtı!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 20:16

Güncelleme: 02.04.2025 - 20:16

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Mourinho, "Eğer bu akşam tur atlayabilirsek bir sonraki rakibimiz Konyaspor olacak. Bu turnuvada hayalleri olan bir takım Konyaspor, yarı finale çıkarak iyi iş yapacaktır. Tur atlayan takımın bir sonraki turda işi zor olacak. Şu an bunu düşünmüyorum. Tek düşüncem bu akşamki maç ve kazanıp tur atlamak." dedi.

Portekizli teknik adam, "Bugün kazanırsa Fenerbahçe'nin ligde psikolojik üstünlüğü ele geçireceğini düşünüyor mu?" sorusunun ardından, "Hayır, hem de hiç düşünmüyorum. Ligde üstünlük, her zaman lider olan takımdadır. 1 maçları fazla ve 6 puan öndeler. Psikolojik üstünlük her zaman en üst sıradaki takımda olur." yanıtını verdi.