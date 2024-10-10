Jose Mourinho'dan Rafael Nadal'a veda!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, tenis kariyerini noktalayan Rafael Nadal'a yaptığı paylaşımla veda etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, tenis kariyerini noktalayan Rafael Nadal için bir paylaşımda bulundu.
Nadal ile fotoğraflarını paylaşan Mourinho, paylaşımında, "Seninle çok fazla oyun oynadım, çok fazla puan ve zafer için savaştım. Seni özleyeceğim efsane. Böyle muhteşem bir tarih yazdığın için tebrikler" ifadelerini kullandı.
Portekizli teknik adamın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Etiketler: #jose mourinho #rafael nadal #veda
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