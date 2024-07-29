Nadal karşısındaki üstünlüğünü sürdürdü: Erken finalde kazanan Djokovic!
Novak Djokovic, Rafael Nadal'ı 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Paris 2024 tenis tek erkekler 2. tur maçında Novak Djokovic ile Rafael Nadal karşı karşıya geldi.
Novak Djokovic, Rafael Nadal'ı 6-1 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek bir üst tura çıktı.
Djokovic böylece Nadal karşısındaki üstünlüğünü 31-29'a taşıdı.
Djokovic'in 3. turdaki rakibi Koepfer - Arnaldi eşleşmesinin galibi olacak.
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