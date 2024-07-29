Nadal karşısındaki üstünlüğünü sürdürdü: Erken finalde kazanan Djokovic!

Yayınlanma: 29.07.2024 - 16:46

Güncelleme: 29.07.2024 - 16:46

Paris 2024 tenis tek erkekler 2. tur maçında Novak Djokovic ile Rafael Nadal karşı karşıya geldi.

Novak Djokovic, Rafael Nadal'ı 6-1 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Djokovic böylece Nadal karşısındaki üstünlüğünü 31-29'a taşıdı.

Djokovic'in 3. turdaki rakibi Koepfer - Arnaldi eşleşmesinin galibi olacak.