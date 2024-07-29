Nadal karşısındaki üstünlüğünü sürdürdü: Erken finalde kazanan Djokovic!

Novak Djokovic, Rafael Nadal'ı 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 16:46
Nadal karşısındaki üstünlüğünü sürdürdü: Erken finalde kazanan Djokovic!
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Paris 2024 tenis tek erkekler 2. tur maçında Novak Djokovic ile Rafael Nadal karşı karşıya geldi. 

Novak Djokovic, Rafael Nadal'ı 6-1 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Djokovic böylece Nadal karşısındaki üstünlüğünü 31-29'a taşıdı. 

Djokovic'in 3. turdaki rakibi Koepfer - Arnaldi eşleşmesinin galibi olacak. 


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