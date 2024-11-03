Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı açıklaması: 'Bilseydim Fenerbahçe'ye gelmezdim'

Yayınlanma: 03.11.2024 - 22:07

Güncelleme: 03.11.2024 - 22:07

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Maçın adamı Atilla Karaoğlan! Atilla Karaoğlan'ı bir daha maçlarımızda istemiyoruz. Sisteme karşı mücadele ediyoruz!"

"BİLSEM FENERBAHÇE'YE GELMEZDİM"

"Bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Zor, zor. İyi rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme karşı da oynuyoruz. En zoru da bu. VAR'a karşı, sisteme karşı oynadık. O yüzden kazandıktan sonra böyle kutlandık. Çok çok güçlü insanlara karşı kazandık. Pes etmeyeceğiz."

"Beni buraya getiren Fenerbahçelilere kızıyorum, bunların yarısını anlattılar. Tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim."

"KARAOĞLAN KAHVE Mİ İÇİYORDU?"

"Bu olay değişir, sistem daha güçlü gelirse sözlerim uçar kaybolur. Belki de Fenerbahçeliler, daha da farkında. Bu yapılanlar saklanmıyor. Bright'a yapılan kırmızı değil mi, Karaoğlan kahve mi içiyordu, görmedi mi? Hakem vermedi ama Karaoğlan hazırda bekliyordu 2 penaltı vermek için. Bizim pozisyonda Türk çayı mı içiyordu? Bize olan pozisyonlarda uyuyordu. Buna gülüyoruz. Ciddiye alırsak olmaz. Ben Türk değilim, siz Türkler bunu konuşun. Ben konuşursam ağzım kapatılacak, sistem bana saldıracak. Siz Türkler bunu dile getirmeli."

Mourinho, alkışladı ve 'Biz temiziz' diyerek sözlerini noktaladı.