Dev maçta kazanan Fenerbahçe: Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe

Yayınlanma: 03.11.2024 - 18:02

Güncelleme: 03.11.2024 - 21:20

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Papara Park'ta oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 42. dakikada Fred, 75. dakikada Edin Dzeko ve 90+12'de Sofyan Amrabat kaydetti. Trabzonspor'un gollerini ise 59. ve 67. dakikalarda iki farklı penaltı vuruşundan Simon Banza kaydetti.

PUAN FARKI 5'E DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 23'e yükseltirken, Trabzonspor 12 puanda kalmış oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 5'e inmiş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Sivassspor ile karşılaşırken, Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

1- Galatasaray (28)

2- Fenerbahçe (23)

3- Samsunspor (22)

4- Beşiktaş (20)

11- Trabzonspor (12)

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Osayi, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.

Karşılaşmadan önemli anlar | Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe

90' GOL | Sofyan Amrabat Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

90' Trabzonspor'da Edin Visca oyundan çıkarken Mohamed Cham girdi.

90' Trabzonspor'da Enis Destan sarı kart gördü.

90' Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat sarı kart görüyor.

90' Karşılaşmanın sonuna 12 dakika ilave ediliyor.

89' Trabzonspor'da Ozan Tufan, Nwakaeme ve Eren Elmalı oyundan alındı. Yerlerine Barisic, Cihan Çanak ve Enis Destan dahil oldu.

85' Fenerbahçe'de Fred oyundan çıkarken İsmail Yüksek giriyor.

75' Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sarı kart gördü.

75' GOL | Edin Dzeko Fenerbahçe'nin beraberlik golünü kaydetti.

67' GOL | Simon Banza penaltıdan bulduğu ikinci gol ile Trabzonspor'u öne geçiriyor.

65' Fenerbahçe'de Saint Maximin, Szymanski ve Osayi Samuel yerine Kostic, İrfan Can ile Dzeko oyuna dahil oldu.

62' Trabzonspor'da Eren Elmalı sarı kart gördü.

60' Fenerbahçe'de sakatlanan Djiku'nun yerine Becao oyuna dahil oldu.

59' GOL | Simon Banza, penaltıdan bulduğu gol ile Trabzonspor'a eşitliği getirdi.

55' VAR monitöründen pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

54' Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda Djiku'nun Okay'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Oğuzhan Çakır'a VAR'dan pozisyonu inceleme tavsiyesi geldi.

53' Kullanılan köşe vuruşunda, Okay ceza sahası içinde gelişine bir şut çekti fakat top üstten dışarı çıktı. Pozisyonun ardından Djiku ve Okay kendini yere bıraktı. Hakem Oğuzhan Çakır, sağlık ekiplerini oyuna davet etti.

51' Trabzonspor'da Malheiro, sağ kanattan ceza sahasına orta açmak istedi top savunmaya çarparak kornere gitti.

50' Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruşta En Nesyri, savunmasına yardımcı olarak topu karşıladı. Ardından Fenerbahçe Maximin ile kontra atağa çıktı. Trabzonspor savunmasında Lundstram ile bire bir kalan Maximin, topu ceza sahasının sağına sürerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. Trabzonspor aut atışı kullanacak.

49' Trabzonspor'da Nwakaeme, rakip ceza sahasının sol tarafında Osayi Samuel'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Trabzonspor, serbest vuruş kullanacak. Topun başında Edin Visca.

48' Fenerbahçe'de Maximin, sol kanattan ceza sahasına topu sürerek şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır topu kurtardı.

47' Fenerbahçe'de Maximin, rakip yarı sahanın solunda Malheiro'nun müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Trabzonspor'da Denswil sarı kart gördü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

43' Trabzonspor'da Edin Visca, kendi yarı alanının sağında Mert Müldür'e kaptırdğı top sonrası Fenerbahçe kontra atağa çıktı. Mert Müldür topu hızla hücum kaleye sürerek sol kanatta En Nesyri'ye yerden pasını verdi. En Nesyri'nin ceza sahasına yerden açtığı ortada Fred, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

42' GOL | Fred, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

35' Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır'ın kalesinden sol kanata gönderdiği uzun topta meşin yuvarlak savunmada Çağlar Söyüncü'den sekerek Ozan Tufan'ın önünde kaldı. Ozan Tufan, ceza sahası solundan içeriye çevirmek istedi fakat top kornere gitti.

32' Trabzonspor'da Nwakaeme, orta sahanın solundan hücum kaleye ilerlemek isterken Osayi Samuel'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Trabzonspor, serbest vuruş kullanacak.

31' Szyamanski'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte Çağlar Söyüncü kafa vuruşunu yaptı fakat top yan ağlarda kaldı. Trabzonspor aut atışı kullanacak.

30' Trabzonspor'da Ozan Tufan sarı kart gördü.

27' Trabzonspor'da Nwakaeme'nin sol kanatta çizgiye inip açtığı ortada kale önünde Amrabat topa müdahale ederek topu kornere gönderi ve tehlikeyi önledi.

26' Fenerbahçe'de paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Szymanski, sağ kanattan içe kat ederek şut çekti fakat top yandan dışarı gitti. Trabzonspor, aut atışı kullanacak.

25' Fenerbahçe'de Tadic, sağ kanattan çizgiye inerek ortalamak istedi fakat savunmada Eren Elmalı araya girerek topu kornere gönderdi.

24' Fenerbahçe'de paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Szymanski ceza sahasının sağından penaltı noktasında bulunan En Nesyri'ye yerden harika bir pas verdi. En Nesyri'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır topu kurtardı.

22' Fenerbahçe'nin kullanığı köşe vuruşunda top yayın solunda Fred'in önünde kaldı. Fred'in sağ ayak üstüyle çektiği şutu Kaleci Uğurcan kurtardı. Fenerbahçe, aynı kanattan köşe vuruşu kullanacak.

21' Fenerbahçe'de Tadic'in sağ kanatta çizgiye inip ceza sahasına açtığı ortada Trabzonspor savunmasında Okay topu karşıladı ve top kornere gitti.

20' Fenerbahçe'de Amrabat, orta sahanın sol taraflarından ceza sahasında bulunan En Nesyri'ye uzun bir top gönderdi fakat En Nesyri topa hamle yapamadı. Trabzonspor aut kullanacak.

19' Fenerbahçe'de Maximin, sol kanattan ceza sahasınna ortaladı fakat kendi takım arkadaşına çarpan top Trabzonspor'lu oyuncuların önünde kaldı.

18' Trabzonspor'da Ozan Tufan, rakip yarı alanın yay çevresinde Szymanski'ye faul yaptı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

16' Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, rakip yarı sahanın sağ taraflarında Nwakaeme'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

15' Fred'in tedavisi saha dışında tamamlanacak. Oyun Fenerbahçe'nin serbest vuruşuyla tekrar hareketlendi.

14' Fenerbahçe'de Fred, orta alanda Ozan Tufan'ın yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, sağlık ekiplerini oyuna davet etti. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

13' Trabzonspor'da Nwakaeme, sol kanattan topu sürerekk sağ kanata çevirdi. Orada bulunan Visca, gelişine bir şut çekti fakat top yandan dışarı gitti.

11' Trabzonspor'da Visca'nın sağ kanatta çizgiye inip ceza sahasına açtığı ortada penaltı noktasında Fenerbahçe oyuncusu Osayi Samuel'e çarpan top kaleye yöneldi fakat Livakovic harika uzanarak topu çeldi. Ardından top ceza sahasının soluna geldi. Nwakaeme'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti. Fenerbahçe aut kullanacak.

9' Trabzonspor'da Edin Visca'ya sağ kanatta gönderilen uzun topta Visca topu kontrol etmek isterken eliyle kontrol sağladı. Hakem Oğuzhan Çakır, Fenerbahçe lehine serbest vuruş kararı verdi.

6' Trabzonspor'da Visca'nın penaltı noktasının soluna doğru kullandığı köşe vuruşunda Okay Yokuşlu topu kontrol ederek ayağının üstüyle gelişine bir vuruşla topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti. Fenerbahçe aut kullanacak.

5' Trabzonspor'da Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Banza topa hamle yapamadan Fenerbahçe savunması araya girdi. Trabzonspor aynı köşeden korner kullanacak.

4' Trabzonspor'da Edin Visca, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Fenerbahçe savunmasınada Djiku, topu karşıladı ev topu kornere gönderdi. Trabzonspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

2' Fenerbahçe'de Amrabat kendi yarı alanının yay etrafında Simon Banza'ya topu kaybetti. Banza, ceza sahasının sol tarafından bulunan Nwakaeme'ye yerden pasını verdi. Nwakaeme'nin sağ ayak içiyle vurduğu şut kaleci Livakovic'te kaldı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.