Jose Sosa, Estudiantes yolcusu
Geçen sezon başarılı bir sezon geçiremeyen Jose Sosa için flaş bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Arjantinli'nin futbola başladığı ekip Estudiantes ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Ülkemizde sırasıyla Beşiktaş, Trabzonspor ve son olarak Fenerbahçe formalarını terleten Jose Sosa' nın Fenerbahçeyle olan sözleşmesi yenilenmemişti. Bonservisini elinde bulunduran 37 yaşındaki deneyimli oyuncu için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
TYC Sports'ta yer alan habere göre; tecrübeli orta saha, altyapısından yetiştiği Arjantin ekibi Estudiantes ile anlaştı. Daha önceki röportajlarında futbolu Estudiantes'te bırakmak istediğini belirten Arjantinli'nin en kısa sürede yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor.
Süper Lig'de üç farklı takımın formasını terleten Sosa, 192 maçta 28 gol 38 asistlik skor katkısı yaptı.
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