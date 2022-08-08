Jose Sosa, Estudiantes yolcusu

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:54

Ülkemizde sırasıyla Beşiktaş, Trabzonspor ve son olarak Fenerbahçe formalarını terleten Jose Sosa' nın Fenerbahçeyle olan sözleşmesi yenilenmemişti. Bonservisini elinde bulunduran 37 yaşındaki deneyimli oyuncu için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

TYC Sports'ta yer alan habere göre; tecrübeli orta saha, altyapısından yetiştiği Arjantin ekibi Estudiantes ile anlaştı. Daha önceki röportajlarında futbolu Estudiantes'te bırakmak istediğini belirten Arjantinli'nin en kısa sürede yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Süper Lig'de üç farklı takımın formasını terleten Sosa, 192 maçta 28 gol 38 asistlik skor katkısı yaptı.