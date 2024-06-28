Josef de Souza, Başakşehir'den ayrıldı
RAMS Başakşehir, Josef de Souza'nın kulüpten ayrıldığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın kulüpten ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Josef de Souza ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Josef'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Başakşehir'e transfer olan 35 yaşındaki Josef de Souza, çıktığı 13 resmi maçta 1 asistlik performans göstermişti.
Josef de Souza, Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giymiş ve Beşiktaş ile 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Spor Haberleri
- Beşiktaş, Salih Uçan ile uzattı
- Türkiye - Avusturya maçının hakemi belli oldu!
- Josef de Souza, Başakşehir'den ayrıldı
- Beşiktaş Fibabanka, Emanuel Terry'yi kadrosuna kattı
- Zeki, çevik, ahlaklı...
- Formula 1 Avusturya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta?
- Zaha'nın Galatasaray'a gitmesi büyük hata!
- Milli takım oyuncuları fenomen isim ile bir araya geldi!
- Avrupa üçüncüsü olmuştu: Ersu'nun gözü Paris 2024'te!
- 'Hesabı galibiyetle ödeyeceğiz'
En Çok Okunan Haberler
-
- Havuza girmek isteyen kadınlara tehdit
- Zeynep Mayruk kimdir?
- 'Bunu yapacak kişi Ali Koç'tur'
- 'Kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim'
- 'Fahrettin Koca istifasını sundu'
- Koray Aydın'ın ekibinden ilk istifa
- MİT Gerçeği
- Sınırda insan kaçakçılığı yapan general tutuklandı
- Bakan Vedat Işıkhan'a 29 bin lira zam!
- Alkol 'ahlaksızlık' oldu