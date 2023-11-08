Josef de Souza, Çin'e veda etti
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Çin'deki kulübü Beijing Guoan'a veda etti.
Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinde forma giyen Brezilyalı orta saha Josef de Souza, Çin'den ayrıldı.
Kulübü Beijing Guoan ile yollarını ayırdığını açıklayan Josef, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Bu inanılmaz zaman için Beijing Guoan'a çok teşekkür ederim, kısa ama etkileyiciydi. Şimdi odaklandım ve yeni bir mücadeleye hazırlanıyorum. Bunun başarılı olacağından hiç şüphem yok, çünkü hayatımın kontrolü Tanrı'nın elinde."
34 yaşındaki oyuncu, bu sezon Çin Ligi'nde çıktığı 20 maçta 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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