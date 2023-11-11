Josef de Souza'dan Galatasaray paylaşımı!
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef de Souza, Galatasaray'ın Hatayspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Volkan Demirel ile fotoğrafını paylaştı ve "Bravo Volki" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef de Souza, Galatasaraylıları kızdıracak bir paylaşıma imza attı.
Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılıların Hatayspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından, eski takım arkadaşı ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in fotoğrafını paylaştı.
Josef de Souza, bu paylaşımında, "Bravo Volki. Hep beraber" ifadelerini kullandı.
DAHA ÖNCE DE PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Josef de Souza, daha önce de bu sezon Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından "PenaltıSaray" şeklinde bir paylaşım yaptı.
İşte Josef de Souza'nın paylaşımı:
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