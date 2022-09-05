Josef de Souza'ya eşinden destek mesajı
Josef de Souza'nın eşi Danielle Araujo, Brezilyalı orta saha oyuncusunun MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart görmesinin ardından eşine destek mesajı yayımladı.
Beşiktaş'ın, MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta taraftarın sahaya girmesinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle kırmızı kart gören Josef de Souza'ya eşinden bir destek mesajı geldi.
Brezilyalı yıldızın eşi Danielle Araujo'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Bugünün mutlu bir gün olması gerekiyordu. 12. evlilik yıldönümümüzü kutlarken eşimi evde farklı bir şekilde karşılamak isterdim. Evden tekrar futbola döndüğü, takım arkadaşlarıyla tekrar birlikte mücadele edecek ve takımın bu sezon hedeflerine ulaşması için katkı sağlayabilecek olduğu için çok ama çok mutlu çıktı. Ama eve döndüğünde, galibiyete rağmen üzgündü. İlk olarak takım arkadaşına saldırıldığı için, ve ardından onların fiziksel bütünlüğünü koruma amaçlı verdiği reaksiyon sonrasında yaşananlardan dolayı.
Hala mutlu bir gün geçirebiliriz. Yaşananlar asla silinmeyecek ama benim bir eş olarak amacım, sahanın içerisinde olmayan insanlar onu ne kadar yargılasa da ona her zaman hayranlık duyulacak bir karaktere sahip olduğunu söylemek. Ben her anımı onunla yaşıyorum ve çok iyi biliyorum ki evimize bir hırsız girse aynı şekilde ailesini de korurdu, tıpkı takım arkadaşlarını koruduğu gibi.
Seni seviyorum hayatım. Sana karşı olanlar olsa bile ailen ve arkadaşların senin hiçbir zaman şiddet yanlısı olmadığını çok iyi biliyor. 12. evlilik yıldönümümüz kutlu ve mutlu olsun."
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