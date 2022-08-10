Joseph Attamah ameliyat oldu
Yukatel Kayserispor’un başarılı orta saha oyuncusu Joseph Attamah bugün ameliyat oldu.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da ligin 1. haftasında oynanan Beşiktaş maçında forma giyemeyen Ganalı oyuncu Joseph Attamah sol dizinden özel bir hastanede Op. Dr. Tunay Erden tarafından ameliyat edildi. Attamah 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak.
Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Joseph Attamah'ın sol diz Patellar Tendon yaralanması nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesinde Op. Dr. Tunay Erden tarafından gerekli müdahalesi yapılmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ediyoruz” denildi.
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