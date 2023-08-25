Joseph Oosting: '5-1'i biz de beklemiyorduk'
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup olan Twente'de teknik direktör Joseph Oosting maçın ardından açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-1 yenilen Twente'nin teknik direktörü Joseph Oosting, rövanş için umutlarını koruyacaklarını söyledi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Oosting, şunları kaydetti:
"Aslında planlı gidiyordu maç, 1-0 öne geçtik. Beklemediğimiz bir kırmızı kart yedik ve o oyunu değiştirdi. Sonra da kontrollü gidiyorduk. 3-1 olunca oyunu kaybettik. 5-1'lik skor hiç beklemediğimiz bir skor. Zor olacak ama umudumuzu yitirmiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Her şey bitmiş değil."
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