Joseph Oosting: '5-1'i biz de beklemiyorduk'

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup olan Twente'de teknik direktör Joseph Oosting maçın ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 01:32
Joseph Oosting: '5-1'i biz de beklemiyorduk'
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-1 yenilen Twente'nin teknik direktörü Joseph Oosting, rövanş için umutlarını koruyacaklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Oosting, şunları kaydetti:

"Aslında planlı gidiyordu maç, 1-0 öne geçtik. Beklemediğimiz bir kırmızı kart yedik ve o oyunu değiştirdi. Sonra da kontrollü gidiyorduk. 3-1 olunca oyunu kaybettik. 5-1'lik skor hiç beklemediğimiz bir skor. Zor olacak ama umudumuzu yitirmiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Her şey bitmiş değil."


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Joseph Oosting Twente fenerbahçe UEFA Konferans Ligi uefa avrupa konferans ligi

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